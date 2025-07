Contrasto al commercio ambulante abusivo: sequestrati 120 kg di pesce e 10 kg di uva

licata e palma di montechiaro

L'operazione è stata effettuata dai carabinieri con il supporto delle Polizie Locali e della Guardia Costiera

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del commercio ambulante abusivo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata e della Stazione di Palma di Montechiaro, con il supporto delle rispettive Polizie Locali e della Guardia Costiera, hanno effettuato mirati interventi nei predetti centri urbani. A Licata, in via Re Capriata, i militari hanno sottoposto a verifica un venditore ambulante sorpreso a esercitare attività di vendita di circa 10 kg di uva da tavola a bordo di un motocarro, senza la prescritta autorizzazione per il commercio su area pubblica. Analogamente, a Palma di Montechiaro, in via Roma, due soggetti sono stati individuati mentre effettuavano la rivendita di prodotti ittici sul suolo pubblico, in assenza della regolare concessione. La merce, priva dei necessari requisiti igienico-sanitari, ammontava a oltre 120 kg di pesce.