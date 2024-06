Crisi idrica, ad Agrigento i turisti temono i rubinetti asciutti e disdicono

Disservizi

Francesco Picarella, responsabile di Federalberghi lancia l'allarme su quanto sta già accadendo in molti hotel

«Sempre più spesso, prima di prenotare, i clienti ci chiedono se nelle nostre camere ci sia regolare disponibilità di acqua. Credo che basti questo a mettere in evidenza il danno d’immagine devastante che il nostro territorio sta subendo proprio nell’estate che precede l’anno in cui Agrigento sarà Capitale italiana della Cultura». Lo dice Francesco Picarella, responsabile di Federalberghi, proprietario dell’Hotel del Viale, situato nel centro storico della città dei Templi.

Un territorio, quello agrigentino, che sta attraversando una crisi idrica senza precedenti, con turni di erogazione dell’acqua che in qualche caso arrivano a sfiorare i 12 giorni di attesa. «Noi siamo ben strutturati, proviamo a non far percepire ai turisti le difficoltà che abbiamo», aggiunge Picarella. «È chiaro però che è frustrante fare impresa in queste condizioni, in una terra maledetta come la nostra, dove mentre i rubinetti sono asciutti la metà dell’acqua si disperde nel sottosuolo e per strada a causa di una rete idrica colabrodo».