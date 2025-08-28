Il confronto
Crisi idrica ad Agrigento, Schifani incontra la presidente di Aica
Il governatore siciliano ha ricevuto Danila Nobile che presiede il Consiglio di amministrazione della società che si occupa della distribuzione d'acqua nella provincia
Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato stamane a Palazzo d’Orleans Danila Nobile, presidente del consiglio d’amministrazione di Aica, società che gestisce la distribuzione idrica dei Comuni agrigentini. «Ho accolto subito la richiesta di confronto che Nobile ci ha fatto pervenire – dice Schifani – perché siamo consapevoli del momento di difficoltà e perché c’è la volontà della Regione di supportare il territorio di Agrigento».
«I miei uffici – ha aggiunto – stanno studiando una soluzione tecnico-finanziaria che sia percorribile e sostenibile e che vada incontro sia ai sindaci sia all'azienda. Il livello di attenzione del mio governo per la questione idrica ad Agrigento è sempre alto, come dimostrano, tra le altre cose, l'intervento di anticipazione di dieci milioni di euro che abbiamo stanziato per avviare i lavori di rifacimento della rete del capoluogo e la messa in funzione del dissalatore di Porto Empedocle».All'incontro erano presenti anche il capo di gabinetto della Presidenza della Regione Salvatore Sammartano, il ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo e il coordinatore della Cabina di regia per l'emergenza idrica in Sicilia e capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.