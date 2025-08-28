Crisi idrica ad Agrigento, Schifani incontra la presidente di Aica

Il confronto

Il governatore siciliano ha ricevuto Danila Nobile che presiede il Consiglio di amministrazione della società che si occupa della distribuzione d'acqua nella provincia

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato stamane a Palazzo d’Orleans Danila Nobile, presidente del consiglio d’amministrazione di Aica, società che gestisce la distribuzione idrica dei Comuni agrigentini. «Ho accolto subito la richiesta di confronto che Nobile ci ha fatto pervenire – dice Schifani – perché siamo consapevoli del momento di difficoltà e perché c’è la volontà della Regione di supportare il territorio di Agrigento».