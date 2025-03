Da cinque mesi c’è una perdita d’acqua in via Capri a San Leone ma l’Aica è sorda alle segnalazioni: residenti pronti ad adire le vie legali

disservizi

Una storia di sprechi e di disservizi

Una segnalazione relativa ad una perdita da un contatore idrico inoltrata sei mesi fa all’Aica senza che l’azienda abbia mai risposto alla richiesta di aiuto dei residenti e senza mai avere effettuato un sopralluogo e lasciando che l’acqua si perda. La denuncia è dei residenti di via Capri a San Leone: «Abbiamo segnalato a più riprese tra ottobre e dicembre una perdita nel contatore idrico incassato tra le mura perimetrali dei civici 5 e 7 di via Capri. Una perdita che – segnalano i residenti – che potrebbe anche minarne potenzialmente la stabilità oltre che provocare un continuo spreco d’acqua. Nonostante le ripetute richieste di intervento non è stato dato alcun riscontro alle nostre segnalazioni».