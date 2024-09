Da domani gli eventi dell’undicesima Giornata della memoria in ricordo della strage di Lampedusa

Le commemorazioni

In ricordo della morte di 368 persone davanti all'Isola dei Conigli il 3 ottobre del 2013. Saranno presenti studenti da 6 Paesi europei

Il 3 ottobre del 2013 davanti all’Isola dei Conigli, 11 anni fa, avvenne il naufragio che causò la morte di 368 persone. A Lampedusa in ricordo della strage da domani prenderanno, fino al 3 ottobre, a Lampedusa, gli eventi dell’undicesima Giornata della memoria e dell’accoglienza. I protagonisti, come da tradizione, saranno non soltanto gli studenti europei che già da oggi affollano la maggiore delle isole Pelagie, ma anche, soprattutto, i sopravvissuti ai naufragi, i familiari delle vittime, le ong. Ad organizzare l’evento è il Comitato 3 ottobre che, ancora una volta, tenta di valorizzare le storie, le testimonianze personali, promuovendo i diritti umani con l’obiettivo di alimentare un dialogo costruttivo tra le persone e le comunità. Fra gli ospiti della 4 giorni di celebrazioni, il gruppo musicale Spill over, i cantautori Sandro Joyeux e Lello Analfino, Chris Obehi, Alessandro Ienzi con lo spettacolo Open, Campo teatrale con «Corpi che raccontano», il procuratore capo di Gela Salvatore Vella, la giornalista Eleonora Camilli, Chiara de Paoli e Francesco Sangregorio, ufficio «8xMille» presso Istituto Buddista italiano Soka Gakkai. Ma anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, gli europarlamentari Marco Tarquinio e Matteo Ricci, Claudia Pratelli assessora alla Scuola formazione e lavoro di Roma Capitale con delega del sindaco di Roma, l’assessore Miguel Gotor con delega alla Memoria; monsignor Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’arcidiocesi di Agrigento, l’Imam di Catania Kheit Abdelhafid.