Da Linosa a Trapani in elicottero: l’Aeronautica salva la vita ad un uomo

il soccorso

Era in gravi condizioni, attivata la procedura d'emergenza

Nelle primissime ore del mattino di lunedì 4 agosto, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto per recuperare sull’isola di Linosa un uomo di 53 anni che necessitava di urgenti cure specialistiche. L’uomo, assistito da un medico a bordo dell’elicottero, è stato poi trasportato all’Ospedale di Trapani.

La missione di trasporto di urgenza, richiesta dalla Prefettura di Agrigento, è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell’elicottero di Trapani, uno degli assetti ad ala rotante in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo emergenza.