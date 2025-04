Dance music award 2025: è agrigentino l’unico siciliano tra i 10 finalisti

società & cultura

Il dee jasy riberese Sergio Matina in corsa per il più prestigioso riconoscimento nazionale per gli artisti della musica da discoteca

Un solo siciliano. Ed è agrigentino. Alla finalissima dell’edizione 2025 dei Dance Music Award tra i dieci in gara c’è Sergio Matina, dee jay di origini riberesi nato artisticamente alla fine degli anni ’80 ed oggi ancora in gran spolvero con la sua creatività musicale che lo ha portato in giro per il mondo e che lo vede ancora impegnato in tantissimi eventi a carattere nazionale. Dopo avere superato la prima fase di qualificazione del prestigioso premio, Matina in questi giorni torna a chiedere nuovamente il sostegno dei suoi fan per il successo finale nelle due categorie in cui è in lizza. Si può votare fino alla mezzanotte della domenica di Pasqua, poi il televoto si sommerà al voto di una giuria di professionisti, fino alla scelta del vincitore, che sarà premiato nel corso del gala dei Dance Music Award il 18 maggio a Riccione.Il televoto per i finalisti in nomination si esprime esclusivamente tramite SMS al numero 392 8156211. I 2 codici assegnati a Matina sono 228 come miglior dj house producer e 929 per Tendenzia Records (miglior indipendent house label). Si possono dare massimo 3 voti per lo stesso candidato dallo stesso numero telefonico.

