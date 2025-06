Delegazione del Lions Club Castel Bonanno di Canicattì ad Alghero: siglato il Patto di Amicizia tra i due club

Club service

Delegazione in Sardegna per formalizzare un "gemellaggio" idea l'anno scorso ad Acireale

Si è conclusa lunedì 2 giugno la trasferta ad Alghero dei soci del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, partiti lo scorso 30 maggio alla volta della Sardegna per formalizzare il patto di amicizia con il Lions Club algherese. Un percorso iniziato ad Acireale nel maggio del 2024 quando, al Congresso del Distretto 108Yb Sicilia, grazie al past Governatore Angelo Collura, le allora due presidenti in carica, Rosa Maria Corbo del Canicattì Castel Bonanno, e Tiziana Sechi del Lions Club di Alghero, prendevano i primi contatti telefonici che avrebbero portato a consolidare una autentica affinità culturale e sociale e ad unire, con un immaginario ponte, le due isole più grandi del territorio nazionale.

Le due leader hanno lavorato alacremente per più di un anno all’individuazione di molti punti comuni alle rispettive realtà, prime tra tutte l’insularità e le difficoltà ad esse legate, nonché lo sviluppo sostenibile volto al rilancio del patrimonio artistico e naturale, il turismo consapevole, la solidarietà e la cittadinanza attiva, e su questi argomenti hanno tessuto una rete di condivisione mirata a realizzare iniziative utili a entrambe le comunità, pur rispettando l’originale carattere identitario.

Il progetto di questo sodalizio è stato accolto con entusiasmo dai successivi attuali presidenti dei due Club, Flavia Li Calzi del Canicattì Castel Bonanno e Giovanni Congiu del Club di Alghero che, in questo anno sociale, insieme ai loro staff, hanno collaborato attivamente con le ideatrici dell’iniziativa alla programmazione di service di spessore culturale e sociale e alla firma del patto di amicizia.

La nutrita delegazione di soci del Lions Club Castel Bonanno è stata accolta con grande affetto e cordialità dagli amici di Alghero che, in questa intensa “quattro giorni”, si sono dedicati a tempo pieno a mostrare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche e le realtà artigianali tipiche della loro terra.La firma del Patto di Amicizia tra i due Club è stata apposta sabato 31 maggio durante la cerimonia del passaggio della campana a cui erano presenti le più importanti autorità lionistiche, dalla Governatrice incoming Graziella Puddu al presidente della Zona C, Giuseppe Crabolu, oltre a rappresentanti istituzionali e numerosi soci dei due Club.

Nel corso dell’evento, ospitato nella sala panoramica dell’Hotel Catalunya, sono stati proiettati i video di presentazione delle due città, quello di Canicattì reca la firma del foto-cineamatore Diego Mantione, ed ha avuto luogo, attraverso loro rappresentanti, lo scambio dei saluti istituzionali tra il sindaco canicattinese Vincenzo Corbo e l’algherese Raimondo Caciotto, entrambi lieti di poter avere nuove opportunità di collaborazione istituzionale.

Interessanti gli interventi degli attuali Presidenti che si sono detti particolarmente soddisfatti del raggiungimento del traguardo. «Questo patto non è solo un documento – commenta Giovanni Congiu – ma un impegno reciproco a collaborare in progetti comuni per promuovere la cultura dei nostri territori e rafforzare la rete lionistica nel Mediterraneo, un legame duraturo che attraverso il quale supereremo le barriere geografiche».

La Presidente del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, Flavia Li Calzi, ha voluto ringraziare per il sostegno il Governatore del Distretto 108 L Salvatore Iannì e Mario Palmisciano del Distretto 108 YB Sicilia. «L’unione dei nostri Club – commenta – rappresenta un esempio concreto di amicizia operativa, capace di generare iniziative congiunte nel campo del sociale, dell’istruzione e della promozione del volontariato. Sono certa che anche i futuri Presidenti intraprenderanno attività di spessore nel pieno rispetto dei valori lionistici. Auguro un buon lavoro agli amici Laura Giorico, Presidente del Lions Club di Alghero e Giuseppe Vella, che prenderà il mio posto nel prossimo A.S. nella certezza che entrambi sapranno coinvolgere i rispettivi club in iniziative di spessore quali la continuità territoriale e valorizzare col loro tocco personale e incisivo questo percorso condiviso».

Durante queste giornate, inoltre, i due club si sono dedicati agli scopi per cui sono nati, quelli della solidarietà verso i meno fortunati, con il service di raccolta per AIRC, organizzato con il coinvolgimento del Rotary club di Alghero, e di ASD, I sentieri dell’Isola, per il sostegno alla prevenzione e alla cura dei tumori.