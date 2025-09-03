Dighe nell’Agrigentino: acqua ad uso potabile 5,5 milioni di metri cubi

Idrico

Il dato, per nulla rassicurante, è aggiornato al 28 agosto

L’acqua delle dighe agrigentine destinata ad uso potabile supera di poco i 5 milioni di metri cubi. Il dato è aggiornata alla data del 28 agosto scorso ed è stato fornito dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana che pubblica quotidianamente le cifre che riguardano tutti gli invasi della Sicilia, alcuni dei quali hanno anche uso promiscuo, agricolo e potabile. Considerando che ci troviamo a metà estate, con temperature ancora roventi, l’acqua oggi immagazzinata nelle quattro dighe potrebbe rivelarsi insufficiente per rifornire i serbatoi comunali dei paesi posizionati nella parte centrale del territorio provinciale.L’aspetto in parte rassicurante è rappresentato dall’entrata in funzione nelle settimane scorse del dissalatore di Porto Empedocle che permette di immettere nella rete urbana di Agrigento circa 100-120 litri d’acqua al secondo per fronteggiare le numerose perdite delle condutture idriche che somigliano ad un colabrodo.

Sommando i dati, riferiti a 4 giorni fa, si calcola che l’acqua presente si aggira intorno ai 5,5 milioni di metri cubi, utilizzabili dai fruitori. Guardiamo le cifre che si riferiscono al volume utile netto per le utilizzazioni cioè a dire senza il volume morto, la riserva naturale di sicurezza alla base del bacino e l’evaporazione. In provincia di Agrigento sono soltanto due le dighe destinate esclusivamente all’utilizzo potabile: il lago Fanaco di Castronovo di Sicilia che oggi ha 2.427.100 metri cubi e la diga di Piano Leone di Santo Stefano Quisquina che contiene 1.873.000 metri cubi.