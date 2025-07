Distretto Lions 108YB Sicilia, ad Agrigento l’apertura dell’anno sociale

cultura & società

Si tratta di un appuntamento simbolico e programmatico, che riunisce i soci e le più alte cariche lionistiche siciliane e nazionali

Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, da oggi a domenica sarà teatro della Convention di apertura dell’anno sociale 2025-2026 del Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Diego Taviano. L’inaugurazione dell’anno sociale è un momento simbolico e programmatico, che riunisce i soci e le più alte cariche lionistiche siciliane e nazionali.

Oggi, al Grand Hotel Mosè, presentazione degli officer, nel pomeriggio la consulta dei past governatori e il primo gabinetto distrettuale. Domani il benvenuto alle centinaia di Lions siciliani al Palacongressi vedrà la partecipazione, con i vertici siciliani, della presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy Rossella Vitali e del past governatore e coordinatore multidistrettuale GLT Alberto Soci. Previsti indirizzi di saluto del sindaco Francesco Micciché e del presidente del Club Agrigento Host.

Il Governatore Diego Taviano, all’insegna del motto “Concretezza e fraternità nel servizio”, esordisce con la fondazione di tre nuovi Club Lions, risultato che gli è valso il riconoscimento conferitogli dal Presidente Internazionale Arvinder Pal Singh durante la Convention mondiale di Orlando (Florida, 13–17 luglio), appena prima della tradizionale cerimonia dello “strappo” e il passaggio di consegne col governatore uscente. Tra i momenti più significativi della giornata di sabato senza dubbio anche la consegna del Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza lionistica, a due autorità civili distintesi per la dedizione alle cause umanitarie, e una donazione al carcere femminile di Agrigento.

La governance lionistica siciliana presente con past direttore internazionale Domenico Messina, immediato past governatore Mario Palmisciano, past presidenti del Consiglio dei Governatori Salvatore Giacona e Mariella Sciammetta, primo vicegovernatore del distretto siciliano Walter Buscema, secondo vicegovernatore Antonio Bellia, past governatore e direttore del Centro Studi “E. Grasso” Franco Cirillo. A testimonianza dell’unità di intenti fra Lions e nuove generazioni presente il presidente del Distretto LEO Matteo Siculo. Insieme per ribadire l’impegno nelle otto grandi cause umanitarie: cancro infantile, diabete, disastri, ambiente, fame, vista, giovani e opere umanitarie. Gesti concreti per un lionismo presente nel territorio e nella vita dei cittadini con le principali iniziative di servizio, illustrate dai responsabili distrettuali.