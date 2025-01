Dolomiti Valtellina 2028: una firma agrigentina dietro l’aggiudicazione all’Italia dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali

sport

Traguardo raggiunto con il contributo di WePlan, fondata dall’agrigentino Giorgio Re insieme all’astigiano Roberto Daneo, che ha curato il dossier di candidatura vincente

Dopo il successo della candidatura olimpica di Milano Cortina 2026, l’Italia si conferma protagonista dello sport internazionale con l’assegnazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028. Un altro traguardo raggiunto con il contributo di WePlan, fondata dall’agrigentino Giorgio Re insieme all’astigiano Roberto Daneo, che ha curato il dossier di candidatura vincente (come già avevano fatto per le Olimpiadi 2026 e, più di recente, per Expo Riad 2030).

“Siamo orgogliosi di aver accompagnato questo progetto fino alla vittoria – dichiarano Daneo e Re. Dopo l’esperienza di Milano Cortina 2026, questo nuovo successo dimostra la capacità dell’Italia di proporre grandi eventi sportivi sostenibili e di valore per i territori.”