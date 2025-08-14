Domenico travolto e ucciso dalla propria auto: l’incidente fatale in contrada Crocca a Favara

l'incidente

La vittima era scesa dal mezzo per chiudere il cancello ma è stato schiacciato. Inutili i soccorsi

Lascia l’auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa e la macchina, col carrello a seguito, scivola e lo travolge. E’ avvenuto in contrada Crocca, a Favara (Agrigento), dove è morto Domenico Pitruzzella, 58 anni, ex proprietario di una palestra. Pitruzzella è rimasto schiacciato dalla vettura e a nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

