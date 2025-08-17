Dopo 50 anni il primo vagito a Comitini, il sindaco: «Li incontrerò personalmente»

il lieto evento

La donna è ospite del progetto Cometa

Questa notte, a Comitini (piccolo comune della provincia di Agrigento), dopo circa 50 anni, si è registrata una nascita. Una donna in dolce attesa, facente parte del progetto Cometa, si è sentita male ed è stata accompagnata alla guardia medica.Fondamentale e tempestivo è stato l’intervento del medico di turno che, compresa la situazione, ha immediatamente allertato un’ambulanza dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, la bambina era già venuta alla luce. Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” e stanno bene.