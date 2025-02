Due giornate dedicate al vino, alla musica e alla cultura

cultura & società

Nel corso dell'evento sarà presentato “Per una vera storia del Nero d’Avola”, il libro di Joe Castellano, ideatore e promotore del Blues & Wine Soul Festival

Due giornate dedicate al vino, alla musica, alla cultura e… non solo. Porta la firma del Blues & Wine Soul Festival il Simposio in programma il 21 e 22 febbraio che prevede la XX edizione del Convegno di ampelografia durante il quale sarà presentato “Per una vera storia del Nero d’Avola”, il libro di Joe Castellano, ideatore e promotore del Festival, edito dalla Sime Books di Conegliano Veneto, destinato a rivoluzionare l’origine del nero d’Avola e di altri vitigni.

“Da questo libro – racconta l’Autore – emerge che il vitigno del Calabrese dei nostri anni ’80, indicato con il sinonimo di Nero d’Avola, non era assolutamente un vino proveniente da Avola ma dalla zona centromeridionale della Sicilia. E questo, potrebbe far risalire il libro al leggendario vino di Akragas, fino ad oggi mai scoperto, che nel periodo greco-punico aveva significato la ricchezza e la potenza della città. Una storia antichissima – prosegue Joe Castellano – che si intreccia tra agronomia e archeologia”. Nel corso del Simposio, si terrà anche il convegno sulla storia dello zolfo nell’Agrigentino.

Nel dettaglio, l’iniziativa comincerà venerdì prossimo con la cena degli amici del Festival dedicata alle antiche osterie, in programma all’osteria Il cacciatore a Castrofilippo. La giornata clou è in programma per sabato, alle 10:30, alla Fondazione Leonardo Sciascia a Racalmuto, dove si aprirà la XX edizione del convegno di Ampelografia centrato sul libro di Castellano, con la partecipazione di Rosario Lentini, storico dell’Economia, e di Luigi Salvo, esperto internazionale del vino, oltre a diversi giornalisti e a ospiti del settore. Previsto, per la sera di sabato, il Gran Galà del Vino e della Musica al castello ducale di Joppolo Giancaxio, al quale saranno proclamati i vincitori dell’Awards (3 finalisti per l’olio di grande qualità e 15 candidati tra artisti, giornalisti, produttor, enologi, scienziati e cultori della cultura enogastronomica.