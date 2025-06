EgoGreen rafforza la propria rete in Sicilia

Attualità

Nuove aperture tra territorio e comunità. Nei prossimi giorni saranno inaugurati quattro nuovi punti nell'Isola

Un fine settimana da incorniciare nell’album dei ricordi migliori per EgoGreen, azienda specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas da fonti rinnovabili e nella installazione e gestione di impianti fotovoltaici, fornendo soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente in tutta Italia, pronta ad inaugurare quattro nuovi punti tra Agrigento e Siracusa.

Primo appuntamento quello di oggi con l’inaugurazione della nuova sede direzionale di Agrigento al viale della Vittoria n. 271. Domani toccherà ai nuovi EgoPoint di Palma di Montechiaro e di Raffadali, mentre domenica si chiuderà con l’apertura della sede direzionale di Siracusa in viale Tica n. 36/A.