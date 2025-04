Elezioni provinciali, sorteggiati i numeri progressivi delle liste e i componenti del seggio elettorale

politica

Lunedì, al Circolo Empedocleo, confronto sul tema “Il futuro delle Province: tra centralità istituzionale ed inutilità”

Sorteggiati, questa mattina, i componenti del seggio elettorale per le elezioni del prossimo 27 aprile al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. A darne notizia, la presidente dell’Ufficio elettorale dott.ssa Roberta Marotta che insieme ai componenti Michele Giuffrida, Pietro Librici e Antonio Insalaco hanno concluso le operazioni sorteggio. Presidente del seggio sarà Kabiria Rossana Loggia mentre gli scrutatori saranno Ivan Scaglione, Isa Scrudato, Maria Tuzzolino e Alessandro Sciacchitano. Gli scrutatori supplenti sono Aurora Liberto, Lorenzo Maglienti, Carmen Virone e Ignazio Di Gerlando. Per quanto riguarda le sei liste, il sorteggio vede il seguente ordine: Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Uniti per Agrigento, Lega Salvini e Insieme per la Provincia di Agrigento.

Intanto, il 14 aprile, alle 17, al Circolo Empedocleo (via Atenea, Agrigento), si terrà un confronto pubblico, forse l’unico, prima del ritorno della politica nella Provincia di Agrigento. Il convegno è organizzato dagli stessi relatori che hanno ritenuto opportuno offrire questa opportunità di confronto a tutti coloro che vorranno intervenire. Il titolo dell’incontro è “Il futuro delle Province: tra centralità istituzionale ed inutilità”. A 12 anni dal tentativo di abolizione delle Province, naufragato grazie ad un referendum popolare, ritornano gli organi politici nella speranza che vengano finalmente fugate le critiche dell’epoca che sostenevano l’inutilità degli Enti intermedi. Ancora una volta l’esperienza ha dimostrato come questi Enti siano indispensabili per rafforzare le autonomie locali e per rappresentare le esigenze dei più svariati territori a livello regionale e nazionale.