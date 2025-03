Entrano nel vivo le Giornate Fai di Primavera, il prefetto Caccamo ai volontari: “Grazie di cuore per il vostro impegno”

cultura & società

Taibi: “Desidero esprimere la mia più grande soddisfazione per l'ottima partecipazione di oggi"

Con la visita, stamani, del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, al Palazzo Vadalà, Caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale Carabinieri Agrigento, è entrata nel vivo la 33esima edizione delle Giornate FAI di Primavera. Il prefetto, accolto dal Comandante Provinciale Carabinieri, Nicola De Tullio, e dal Capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi, ha visitato la mostra fotografica “Virgo fidelis, l’Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento”, di Massimo Palamenghi, che racconta il senso della fede mariana nella tradizione dell’Arma e lo stand sul tema della conservazione delle foreste e della biodiversità: “Abbiamo avuto un afflusso eccezionale di giovani studenti che hanno trovato interessante lo stand realizzato dal Reparto Biodiversità di Reggio Calabria – ha raccontato il Comandante del Centro Anticrimine Natura, Vincenzo Castronovo – segno che il protocollo d’intesa tra il FAI e l’Arma ha prodotto una serie di esternalità positive, così come si legge negli occhi di questi ragazzi. Un plauso a tutta la parte buona della società”, ha concluso il Ten. Col. Castronovo.

Poi il prefetto si è intrattenuto con i bambini, molti piccoli ospiti stranieri, che oggi, con la loro presenza, hanno portato tanta gioia ed allegria in caserma; per loro i Carabinieri hanno allestito un banchetto per disegnare, con carta, matite e colori. Tra i disegni anche quello di Vira, una bambina Ucraina che ha disegnato un fiore, e quello di Aissem con un cuore, mentre nel Libro dei bambini – un pensiero ai Carabinieri, tra le tante frasi si legge: “Oggi è stato un giorno bellissimo – scrive Alice- grazie per ciò che fate per noi”.

Così il prefetto di Agrigento: “Con profonda stima e immensa gratitudine rivolgo un saluto affettuoso al Comandante provinciale Carabinieri e a tutti i volontari del FAI che con grande impegno ed incondizionata disponibilità hanno consentito la realizzazione di un momento di incontro con i giovani della provincia di Agrigento, i quali hanno avuto l’occasione di apprezzare i beni di questo territorio e l’immenso patrimonio paesaggistico. Grazie di cuore per il vostro impegno, non solo nelle Giornate di Primavera del FAI , ma soprattutto per l’affermazione dei principi di legalità”.

Per il Colonnello De Tullio: “Le Giornate FAI si confermano una straordinaria occasione di incontro con la popolazione e gli studenti, un momento di confronto e di conoscenza, che ci offre l’occasione di raccontare le nostre attività e descrivere la nostra identità di Istituzione al servizio dei cittadini. Agrigento è Capitale della cultura, ma anche dell’accoglienza, del calore e della positività”. Infine, Salvatore Caccamo si è recato alla Biblioteca Comunale La Rocca. Il Prefetto, guidato dagli “Apprendisti Ciceroni” e con la direttrice, Loredana Buccoleri, ha visitato l’archivio storico e l’Officina delle Tradizioni Popolari dove, domani 23 marzo, verrà rappresentata l’Opera dei Pupi e tradizione popolare, offerta dal Val d’Akragas. Grande affluenza di turisti al FAI Giardino della Kolymbethra: “La Splendida giornata di Sole – ha dichiarato la responsabile Federica Salvo – ha richiamato tanti visitatori, diversi turisti hanno anche deciso di visitare gli ipogei. Molti gli stranieri presenti, soprattutto inglesi ed Est europei. Il profumo di zagara degli agrumi in fiore ha avvolto tutti”. Si ricorda che l’ingresso gratuito al Giardino della Kolymbethra è garantito da Porta V.

Apertura straordinaria anche del Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con il giardino digitale che, ha sottolineato il dirigente Achille Contino: “Consente ai visitatori di conoscere le principali specie vegetali del giardino attraverso una mappa digitale e di approfondire la conoscenza di diverse piante attraverso i Qrcode, e il Giardino di Villa Genuardi, sede della Soprintendenza ai BBCC. Quest’ultimo stamani ha registrato anche la visitata di Gilberto Marchese Ragona, delegato dell’assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. Il funzionario regionale è stato accolto dal soprintendente, Michele Benfari, e dal Capo delegazione FAI.

Si conferma il grande interesse di studenti, turisti e visitatori per la monumentale Biblioteca Lucchesiana, quest’anno inserita tra le “chicche”nazionali delle Giornate di Primavera. È stato lo stesso direttore, don Angelo Chillura, a guidare le scolaresche tra gli antichi e pregiati volumi. Chillura, tra le altre cose, ha voluto sottolineare l’importanza del testamento spirituale del Vescovo Lucchesi Palli alla città di Agrigento. Boom di visitatori anche a Favara per la Chiesa del Rosario, Palazzo Cafisi e Palazzo Miccichè, ed a Cattolica Eraclea per l’itinerario monumentale.