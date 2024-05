Esami fantasma e diplomi “regalati”, rinviato a giudizio anche il presidente del Consiglio comunale di Agrigento

il caso

Il processo scaturito dall'inchiesta sull'Istituto paritario Athena. Dodici rinvii a giudizio e in 18 patteggiano

In diciotto patteggiano la pena ma in dodici sono stati rinviati a giudizio, compreso il presidente del Consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà. E’ quanto deciso dal gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, nel processo scaturito dall’inchiesta sull’istituto paritario “Athena” di Agrigento. La procura di Agrigento, lo scorso ottobre, aveva chiesto il rinvio a giudizio di 30 persone tra preside, insegnanti e studenti. Tutti sono accusati a vario titolo di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e falso in atto pubblico in concorso.

Il gup ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di 12 persone tra cui appunto il presidente del Consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, 48 anni, che nella scuola paritaria insegnava. Gli altri che saranno processati sono Ugo Adamo, 56 anni, di Aragona; Giuseppe Burgio, 24 anni, di Raffadali; Samuele Castronovo, 47 anni, di Agrigento; Katja Costanza, 47 anni, di Casteltermini; Giada D’Angelo, 47 anni, di Agrigento; Giovanni Di Liberto, 54 anni, di Palma di Montechiaro; Giuseppe Gentile, 40 anni, di Raffadali; Giuseppe Greco, 35 anni, di Palma di Montechiaro; Rossana Taibi, 40 anni, di Racalmuto; Ignazio Valenti, 38 anni, di Agrigento; Salvatore Fragapane, 33 anni, di Raffadali.