Esposto Codacons alla Corte dei Conti per costruzione abusiva nella Valle dei Templi

La questione

Il Codacons Sicilia ha presentato un esposto alla Procura della Corte dei conti in merito alla presunta edificazione abusiva in un’area vincolata della Valle dei Templi di Agrigento, denunciata da Striscia la notizia nella puntata del 27 febbraio scorso. Il Comune di Agrigento avrebbe realizzato una costruzione su un’area storicamente protetta e soggetta a vincolo di inedificabilità, con l’apertura del cantiere e l’abbattimento di alberi senza le necessarie autorizzazioni.Il Codacons, attraverso un esposto dell’avvocato Bruno Messina, ha chiesto ai giudici contabili di verificare la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale e di accertare eventuali danni erariali connessi all’utilizzo dei fondi pubblici, in particolare quelli provenienti dal Pnrr, per un valore di oltre 3,3 milioni di euro.«È inaccettabile che si continui a mettere a rischio il nostro patrimonio storico e culturale con operazioni che potrebbero rivelarsi illegittime. Chiediamo alla magistratura di fare chiarezza su questa vicenda e di punire eventuali responsabili», dice Giovanni Petrone, presidente regionale Codacons Sicilia.

