Europee ad Agrigento, chi ha vinto e chi ha perso nella “gara” dentro il centrodestra

l'analisi

La conta dei voti tra le diverse componenti

In provincia “vincono” Riccardo Gallo, il leader agrigentino di Forza Italia (che potrebbe anche diventare assessore alla Regione prossimamente) e Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione riabilitato dopo avere scontato la condanna per favoreggiamento alla mafia.

Nel capoluogo invece tiene l’asse Riccardo Gallo e Roberto Di Mauro (che ha sostenuto Caterina Chinnici) numeri che dovrebbero consentire alla maggioranza al Comune di tenere ancora fuori dalla Giunta gli esponenti della Nuova Dc di Cuffaro, praticamente unica forza dei opposizione al sindaco Francesco Miccichè, espressione diretta del vice presidente della Regione Roberto Di Mauro (che, però, non è entusiasta dell’azione di Governo in città).

Questo è quanto ci hanno detto i risultati delle elesioni europee il cui sistema elettorale ha fatto sì che le forze dei singoli deputati potessero misurarsi alle urne.

Il voto in provincia

E così in tutta la provincia di Agrigento i 17.588 voti ottenuto dell’altro deputato di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo possono essere “calati” sulla componente Riccardo Gallo di Forza Italia, contro i 17.078 voti di Massimo Dell’Utri, il candidato in lista con Forza Italia sostenuto da Totò Cuffaro.

Giusi Savarino, la deputata agrigentina di Fratelli d’Italia stavolta sostenuta anche dal deputato Calogero Pisano, formalmente fuori dal partito, ma di fatto l’uomo che dà ancora le carte nel mondo dei FdI agrigentina, è arrivata a 9.059 voti. La più votata nel suo partito in provincia di Agrigento dopo, ovviamente, Giorgia Meloni.

Annalisa Tardino l’eurodeputata uscente si ferma a 5.316 (sostanzialmente come nel 2019, quando i voti furono in provincia di Agrigento 5.791) ma stavolta in tutta la Sicilia è andata appena sopra i 15 mila, contro i 32 mila del 2019. Era stata seconda solo dietro Matteo Salvini, stavolta è quarta in Sicilia, dietro Stancanelli, Vannacci e Turano.

Il voto ad Agrigento