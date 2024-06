Europee, in provincia di Agrigento Forza Italia “doppia” tutti gli altri

i risultati

Azzurri al 35,4%, Fratelli d'Italia secondo partito con il 17,6%

In provincia di Agrigento la “tradizione” non cambia: stravince Forza Italia (che aveva in lista anche un candidato appoggiato da Totò Cuffaro) e quando sono state scrutinare tutte le 520 sezioni conta 46.270 voti pari al 36,43%. Più del doppio di Fratelli d’Italia che arriva al 17,66% (22.427 voti). Nel “derby del campo largo” il Movimento Cinque Stelle supera il Pd: 13,83 contro il 13,07 (17.567 contro 16.597 in termini di voti). Male la Lega: si ferma al 7,4% (9.394 voti). Staccati tutti gli altri: Libertà di De Luca 3,79% (4.812), Avs 3,09% (3.928), Stati Uniti d’Europa 1,6% (2.030 voti), Pace Terra e Dignità 1,19% (1.517), Alternativa Popolare 1,05% (1.353), Azione di Calenda 0,9% (1.146).

