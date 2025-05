servizi

La struttura sorgerà il piazza Cavour grazie al consigliere comunale Rino Castronovo che ha donato al Comune i locali

A distanza di circa 15 anni dalla chiusura del vecchio vespasiano, Favara avrà nuovi bagni pubblici. La struttura sorgerà nella storica piazza Cavour grazie al consigliere comunale Rino Castronovo che ha acquistato un locale, un vecchio salone da barbiere, e l’ha donato al Comune. L’immobile richiede di opere di adeguamento per la trasformazione. Lavori a carico del Comune già iniziate che dovrebbero terminare entro due mesi. Si spera essere già operativo per i festeggiamenti di San Giuseppe. A usufruire della struttura, che sarà gestita con il personale comunale, cittadini e turisti in visita nella Città dell’Agnello Pasquale. “Ancora una volta – ha detto il sindaco Antonio Palumbo – la collaborazione pubblico/privato ha portato risultati importanti per la collettività favarese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA