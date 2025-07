Favara, il Comune dichiara guerra agli incivili

ambiente e decoro

Intensificati i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Il sindaco Palumbo annuncia nuove misure e l'imminente attivazione della telecamera "E-Killer"

Nonostante la cronica carenza di personale, l’Amministrazione comunale continua a non abbassare la guardia nella lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nella giornata di oggi, controlli mirati sono stati effettuati in via Aldo Moro, grazie al coordinamento degli assessori alla Polizia Locale Laura Mossuto e all’Ambiente Lillo Attardo. “Continueremo a tenere alta l’attenzione”, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo, sottolineando la volontà dell’Amministrazione di proseguire nella repressione degli atti di inciviltà che danneggiano l’ambiente e il decoro urbano. Tra le novità annunciate, anche l’ormai prossima attivazione della telecamera di sorveglianza denominata “E-Killer”, uno strumento tecnologico che consentirà di individuare e sanzionare in tempo reale coloro che vengono sorpresi a gettare rifiuti illegalmente. “È arrivato il momento di dire basta – aggiunge il primo cittadino favarese – e di far capire che a Favara non c’è più spazio per i porci che sporcano la nostra città. Aiutateci a farlo sapere in giro: sono in arrivo tempi duri per chi inquina”. L’invito alla collaborazione arriva anche ai cittadini, chiamati a essere parte attiva nella difesa del territorio, in un’ottica di responsabilità condivisa. La battaglia per un ambiente più pulito e vivibile, insomma, pare appena cominciata.

