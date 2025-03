Favara rende omaggio a Calogero Marrone

commemorazioni

L’evento si è svolto nel nuovo teatro comunale, per occasione inaugurato, alla presenza delle massime autorità locali e provinciali e di tanti giovani studenti

In occasione della “Giornata Mondiale dei Giusti”, la città di Favara ha reso omaggio a uno dei suoi uomini più valorosi: Calogero Marrone. L’evento si è svolto nel nuovo teatro comunale, per occasione inaugurato, alla presenza delle massime autorità locali e provinciali e dai tanti giovani studenti. Calogero Marrone, il Giusto tra le Nazioni, durante il periodo fascista ha rischiato la propria vita per salvare centinaia di ebrei dalle mani dei nazisti e alla fine ha pagato con la morte. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione “C. Marrone” presieduta dal sindaco Antonio Palumbo e dal vice Rosario Manganella. Il profilo di Marrone è stato tracciato e interpretato con uno splendido monologo dall’attore agrigentino Gaetano Aronica. Proiettato anche un interessante film – documentario di 45 minuti sulla vita dell’eroe favarese. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione collettiva, sottolineando l’importanza di non dimenticare il sacrificio dei Giusti che, come Marrone, hanno messo in gioco la propria vita per la salvezza degli altri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA