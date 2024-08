Favara, riempie l’autobotte in un pozzo sequestrato: arrestato sorvegliato speciale

carabinieri

Il proprietario del terreno denunciato per violazione dei sigilli

È stato sorpreso mentre riforniva la sua autobotte di acqua proveniente da un pozzo posto sotto sequestro nel 2022. Per ricettazione e violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale, i carabinieri di Favara hanno arrestato Gerlando Russotto, 35 anni di Favara, che è stato posto ai domiciliari. Denunciato alla procura di Agrigento, per violazione di sigilli, anche il proprietario del terreno: un disoccupato 40enne.

Gerlando Russotto, al momento sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, accusato di traffico di droga, era tornato libero nel giugno dello scorso anno, dopo 2 anni e 10 mesi di detenzione e dopo che la sentenza dei giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo avevano, assolvendolo da alcune imputazioni, diminuito la pena da 6 anni a 5 anni e 2 mesi.