Federalberghi: provincia di Agrigento da record nell’anno 2023

turismo

Registrati 460.000 arrivi nelle strutture ricettive con un incremento del 16,7% rispetto al 2022

La provincia di Agrigento ha raggiunto risultati straordinari nel settore turistico per l’anno 2023. Sono stati registrati 460.000 arrivi nelle strutture turistico-ricettive della provincia, con un incremento del 16,7% rispetto al 2022. Soddisfazione da parte di Federalberghi per dei risultati che fanno bene sperare per il prossimo futuro. Un dato straordinario è quello delle presenze che si sono consolidate a 1.587.000, con un aumento del 24,8% rispetto all’anno precedente, e una permanenza media di 3,4 giorni. “Questi dati – dichiara Francesco Picarella, Presidente di Federalberghi Agrigento – certificano il secondo maggior aumento di presenze rispetto alle altre province siciliane. Un dato dal prezioso valore per un territorio, com’è quello agrigentino, assetato di lavoro e che vede nel turismo l’unico vero volano economico”.I dati dell’osservatorio turistico regionale confermano che Agrigento e la sua provincia sono leader del turismo post pandemia.