Filippo Romano, ex prefetto di Agrigento, aletto a capo dell’associazione nazionale Anfaci

Agrigento

Ora a Vicenza, è a capo dell'Associazione nazionale dei prefetti dei dirigenti del Ministero dell’Interno

Il prefetto di Vicenza Filippo Romano è il nuovo Segretario generale dell’Anfaci, l’Associazione nazionale dei prefetti dei dirigenti del Ministero dell’Interno. Altri tre dirigenti della Prefettura berica sono stati eletti nel Consiglio nazionale: il Capo di Gabinetto Emanuele Cassaro, il dirigente dei servizi amministrativi Giuseppe Carollo e il dirigente dell’area Immigrazione Marco De Rosa.Cassaro e Carollo sono anche membri della segreteria nazionale, che è l’organo esecutivo della realtà associativa.L’Anfaci nasce nel 1979 per rappresentare una categoria che storicamente, in ragione della caratteristica tipicamente fiduciaria degli alti incarichi governativi conferiti ai suoi appartenenti, non aveva mai avuto prima una rappresentanza di tipo «sindacale». Con il mutamento del rapporto fra istituzioni e società l’associazione ha ricoperto un ruolo crescente sia come luogo di approfondimenti culturali che come interlocutore della politica, ed è stata sentita in Parlamento in occasione dell’esame di disegni di legge sulle materie di competenza prefettizia, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, l’immigrazione, gli enti locali, la protezione e la difesa civile.Romano, a Vicenza dalla fine dello scorso anno, è stato in precedenza Prefetto di Agrigento e prima ancora incaricato del Governo per la Terra dei fuochi, ove ha condotto le operazioni di contrasto al fenomeno dei roghi e degli abbandoni di rifiuti. Succede al Prefetto Laura Lega, pochi mesi fa nominata dal Governo Consigliere di Stato.

