Furto di cavi elettrici al lago Arancio, gravi danni all’impianto di fornitura idrica

Disservizi

La sospensione forzata delle irrigazioni dei campi serviti da questo bacino, in una fase come quella attuale caratterizzata da una drammatica siccità, rischia di dare il colpo di grazia alle coltivazioni

«Stiamo valutando l’entità del danno, è nostra intenzione far partire subito l’intervento di ripristino della pompa di sollevamento gravemente danneggiata. Speriamo di riuscire a far tornare a funzionare l’impianto al più presto, spero che questo possa avvenire prima di un mese». Lo dice Baldassare Giarraputo, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale a proposito del furto di rame dai cavi elettrici che alimentano i sistemi di fornitura idrica del lago Arancio, in territorio di Sambuca di Sicilia (Agrigento).

La sospensione forzata delle irrigazioni dei campi serviti da questo bacino, in una fase come quella attuale caratterizzata da una drammatica siccità, rischia di dare il colpo di grazia alle coltivazioni. «Purtroppo – aggiunge Giarraputo – il lago Arancio non possiede sistemi alternativi di fornitura, di conseguenza senza il ripristino di tutti i cavi danneggiati dai malviventi il sistema di pompaggio non è in grado di funzionare».Sull’episodio indagano i carabinieri, e la procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta anche per provare a risalire agi stessi responsabili dell’irruzione notturna degli uffici del consorzio di bonifica. Uffici messi a soqquadro e sistemi informatici danneggiati.