Aragona, lo scempio d'asfalto (poi rimosso con le scuse del sindaco)

L'Amministrazione comunale di Aragona e la ditta incaricata per il rifacimento del manto stradale nelle strade del centro storico nella bufera per un vero e proprio scempio nel centro storico del paese. E dopo le proteste il sindaco Giuseppe Pendolino si è scusato: «Ringraziamo il cittadino aragonese che ci ha segnalato e denunciato il brutto sversamento di asfalto fresco sugli scalini di un quartiere del centro storico avvenuto questo pomeriggio. Il comune ha prontamente rimediato all'errore, e con l’ausilio dei dipendenti comunali, si è provveduto immediatamente al recupero delle vie del quartiere interessato. E' nostro impegno salvaguardare il decoro delle vie storiche. Il comune e il sindaco porgono per l'accaduto le più sincere scuse».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA