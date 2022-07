Giorgia Rossi a Lampedusa

Sempre più vip scelgono come meta di vacanza Lampedusa: all'Isola dei Conigli avvistata la giornalista di Dazn, Giorgia Rossi.

Giorgia Rossi è uno dei volti più amati e più ambiti di Dazn. Passata da Mediaset alla piattaforma di streaming lo scorso anno, la bella e brava giornalista dimostra tutta la sua competenza in ogni trasmissione che conduce. Insomma, professionalità al servizio di Dazn, che l’ha scelta nel momento in cui ha preso in mano le redini della Serie A per tre anni, con il primo che è già stato messo alle spalle.

