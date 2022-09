L'agrigentina Flavia Schembri è "Una ragazza per il cinema"

È Flavia Schembri 18 anni di Agrigento "Miss Studio Cinema 2022". Una fascia nazionale importante all’interno del concorso “Una Ragazza per il Cinema” che la farà volare a Roma in una delle scuole di Cinema più prestigiose d’Italia. Eletta Miss Summer 2022 a Sommatino è volata direttamente alla finale Nazionale dove le ragazze si sono cimentate in prove e master class con i migliori professionisti dello spettacolo sino al gran finale che si è svolto al Teatro Antico di Taormina. Serata condotta da Beppe Convertini e Adriana Volpe con tante special guest come Povia, Francesco Monte, Paolo Caiazzo, Nunzio Stancapiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA