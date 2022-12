Lampedusa, accese le luminarie, ma sarà un Natale triste

A Lampedusa, è arrivata l'atmosfera natalizia. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Filippo Mannino, ha dato l'ok all'accensione delle luminarie e dell'Albero di Natale nella piazza principale.

"Ci auguriamo che questo Natale - dice il sindaco - possa portare un po' di pace e serenità tra le famiglie lampedusane e linosane. Il nostro isolamento va al di là della posizione geografica. Il migliore augurio è che si possano fermare i morti in mare, questo è quello che ci auguriamo anche per il prossimo anno. Basta più piangere morti, il bilancio di questo 2022 è spaventoso così come lo sono stati negli anni passati".

