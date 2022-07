Lampedusa si è fermata, ieri sera, per la fiaccolata silenziosa, organizzata dalla cittadinanza, per omaggiare il piccolo Domenico, il bimbo di 4 anni, vittima di un presunto caso di malasanità. Un corteo numerosissimo, presenti anche diversi turisti presenti sull'isola per vacanza, è partito da piazza Castello per raggiungere la Chiesa Madre. Presenti tanti bambini. A guidare il corteo il sindaco, Filippo Mannino e don Salvatore.

