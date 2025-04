Giallo a Licata: uomo si presenta con una ferita da arma da fuoco al polpaccio

cronaca

La vittima è un 49enne, indaga la polizia

Un uomo di 49 anni di Licata è stato ferito in modo non grave a Licata. Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con una ferita di striscio polpaccio di una gamba, provocata da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo è stato ferito fra le palazzine di via dei Limoni, a Licata, dove sono in corso i rilievi della Scientifica. Indagano i poliziotti del commissariato e della squadra mobile.

