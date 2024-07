Giardina Gallotti e Montaperto a secco, zone senz’acqua da 26 giorni e cittadini in piazza

Agrigento

Guidati dalla consigliera Ilaria Settembrino hanno chiesto ad Aica di incrementare la fornitura idrica ad almeno 6 litri al secondo

Ci sono zone di Giardina Gallotti, la frazione di Agrigento, che non ricevono acqua da 26 giorni. Una situazione insostenibile che ha spinto la popolazione a scendere in piazza con un sit in davanti la stazione dei carabinieri e a sottoscrivere – guidati dalla consigliera comunale Ilaria Settembrino – una lettera all’Aica, al Comune a al prefetto di Agrigento. Le due frazioni sono infatti alimentate dall’acquedotto del Voltano, lungo una condotta di oltre 20 km da Raffadali fino al partitore di Giardina Gallotti – Montaperto. Solo che ultimamente, a causa della crisi idrica, la portata per entrambe le frazioni è stata ridotta passando da una fornitura di 8 litri al secondo agli attuali 3 litri al secondo.