Giornata mondiale dell’acqua, per i bambini appuntamento con “ClassicoVerde” nell’area archeologica di Eraclea Minoa

L'evento è promosso dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento

Domani, 22 marzo, ricorre la Giornata mondiale dell’acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta da parte dell’uomo. Per questa occasione un appuntamento della rassegna “Classico verde”, promossa all’interno dell’area archeologica di Eraclea Minoa dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento, è dedicata all’importantissimo tema dell’acqua e della sua fondamentale importanza.