Giuli su Agrigento Capitale della Cultura: “La situazione è sotto controllo”

Il ministro: «Agrigento è troppo importante per lasciarla alle piccole inadempienze, che generano grandi e visibili problemi».

«E’ stato fatto un grande lavoro, da parte della Regione, per Agrigento Capitale della Cultura. La situazione, non è fuori controllo, a quanto ci risulta. Laddove son emerse delle criticità, e sono emerse da parte dell’organizzazione, non possiamo negarlo, è opportuno sempre ricordare che la Regione Siciliana è ben amministrata e monitora tutto e noi, siamo in contatto costante, con la Regione e interverremo anche noi facendo la nostra parte». Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando a margine della presentazione del suo libro «Antico presente» a Palermo. «Agrigento – prosegue – è troppo importante per lasciarla alle piccole inadempienze, che generano grandi e visibili problemi».

