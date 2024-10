Gli architetti: “L’aeroporto di Agrigento è la priorità assoluta”

piano territoriale regionale

La Mendola: "Solo così si potrà superare il gap infrastrutturale del territorio provinciale"

Dotare il territorio agrigentino di uno scalo aeroportuale a servizio della Sicilia centromeridionale. È questo l’obiettivo prioritario individuato dagli architetti nel documento inviato all’assessorato regionale Territorio e Ambiente quale contributo dell’Ordine alla redazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), presentato al Palacongressi lo scorso 12 settembre. “Al fine di offrire il nostro contributo al Piano Territoriale Regionale – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – abbiamo convocato l’assemblea degli iscritti che ha approvato un documento con il quale vengono riproposti, integrati e rilanciati i contenuti del manifesto precedentemente condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche di Agrigento sul tema delle infrastrutture necessarie per il rilancio socio-economico del territorio agrigentino”.

L’anello autostradale

Collegamenti su gomma – continua La Mendola – abbiamo evidenziato la necessità di chiudere l’anello autostradale con la realizzazione della Castelvetrano-Gela che attraverserebbe tutto il territorio provinciale con quattro corsie (due per senso di marcia) e con il completamento concreto del cantiere infinito della SS 189, in modo da garantire le quattro corsie anche per collegare Agrigento a Palermo”.

L’alta velocità su strada ferrata

“In materia di collegamenti su strada ferrata – spiega il Presidente dell’Ordine degli architetti – abbiamo sottolineato la necessità di integrare i lavori in corso per il potenziamento della linea Agrigento-Palermo con un piano di interventi finalizzati a garantire il collegamento della Città dei templi a una rete ferroviaria dell’alta velocità, al momento frenata dai tempi di attraversamento dello Stretto”.

Il sistema portuale

“Per il sistema portuale – dichiara La Mendola – abbiamo proposto il potenziamento dei tre principali porti ricadenti sulla costa agrigentina, in modo da esaltare la vocazione peschereccia e turistica (da diporto) del porto di Sciacca, la vocazione croceristica del porto di Licata e la vocazione commerciale del porto di Porto Empedocle”.

Il Ponte sullo Stretto

“Nel documento si prende atto dell’importanza del ponte di Messina per il raggiungimento degli ultimi due obiettivi, nella consapevolezza che, sino a quando l’attraversamento dello Stretto non sarà veloce, difficilmente registreremo investimenti importanti per la rete ferroviaria dell’alta velocità siciliana e per il sistema portuale integrato della costa meridionale, oggi completamente ignorato dai grossi mercantili, provenienti dai Paesi asiatici, attraverso il Canale di Suez e diretti al nord Europa – dice La Mendola – Tali imbarcazioni, al momento, ignorano le nostre coste, proseguono il percorso attraverso lo stretto di Gibilterra e, circumnavigando la penisola iberica, raggiungono i Paesi del Nord Europa, mortificando la centralità della nostra terra mal collegata con il continente europeo.

L’aeroporto per la Sicilia centromeridionale (obiettivo prioritario)