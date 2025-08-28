il caso
Gli incivili e i rifiuti dentro il Parco della Valle dei Templi
discarica in un’area di verde, con alberi di mandorlo e ulivo, a pochi passi dal museo archeologico "Pietro Griffo"
Gli incivili hanno trasformato a discarica un’area di verde, con alberi di mandorlo e ulivo, a pochi passi dal museo archeologico “Pietro Griffo” e dalla Valle dei Templi, precisamente nella strada che porta al tempio di Castore e Polluce e allo straordinario giardino della Kolymbethra un vero e proprio “paradiso” all’interno del Parco.
Sporcaccioni che mai hanno abbandonato i rifiuti dentro o all’esterno del giardino della Kolymbethra, anche grazie all’impeccabile lavoro della responsabile, Federica Salvo, che cura con scrupolosità ogni centimetro della zona di verde.
La stessa cosa non succede tra gli alberi e la vegetazione lungo la stradina sterrata di contrada "San Marco" a pochi passi dal museo archeologico. Accade così che questa zona da un po' di tempo è luogo ideale per scaricare materiali di ogni tipologia. Basta dare un'occhiata per indignarsi: bottiglie, cartoni, residui di cibo di ogni genere, e varia immondizia, abbandonati all'ombra degli alberi. Gli sporcaccioni sarebbero soliti depositare i rifiuti nelle ore serali e notturne lontano dagli occhi dei passanti e aiutati dal fatto che l'area è sprovvista di illuminazione. Servirebbe l'intervento degli organi preposti, che potrebbero sequestrare o rimuovere l'ammasso di rifiuti, per la bonifica e il successivo ripristino.