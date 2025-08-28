Gli incivili e i rifiuti dentro il Parco della Valle dei Templi

il caso

discarica in un’area di verde, con alberi di mandorlo e ulivo, a pochi passi dal museo archeologico "Pietro Griffo"

Gli incivili hanno trasformato a discarica un’area di verde, con alberi di mandorlo e ulivo, a pochi passi dal museo archeologico “Pietro Griffo” e dalla Valle dei Templi, precisamente nella strada che porta al tempio di Castore e Polluce e allo straordinario giardino della Kolymbethra un vero e proprio “paradiso” all’interno del Parco.

Sporcaccioni che mai hanno abbandonato i rifiuti dentro o all’esterno del giardino della Kolymbethra, anche grazie all’impeccabile lavoro della responsabile, Federica Salvo, che cura con scrupolosità ogni centimetro della zona di verde.