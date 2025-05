Gli ipogei di Agrigento per capire meglio le interazioni tra suolo e costruzioni

lo studio

Al Palacongressi il convegno dell'Ordine del Geologi

Si è parlato degli ipogei nel corso del primo convegno organizzato dall’Ordine dei geologi di Sicilia nel contesto di “Una fiera per costruire”, l’evento promosso da Gea Comunicazione e Marketing e in corso, fino a domenica, al Palacongressi ad Agrigento.

«Insieme con Giovanni Noto – afferma Salvatore Talmi, consigliere dell’Ordine regionale dei geologi – abbiamo parlato della fruibilità degli ipogei di Agrigento mentre oggi parleremo di interazione suolo – struttura con Mauro Corrao, esperto geofisico. La presenza dei geologi in questa Fiera è sempre una occasione per parlare di Geologia e Geoarcheologia, come nel caso degli ipogei, proprio perché i geologi studiano le fondamenta delle costruzioni e quando si parla di costruire e ristrutturare, noi ci siamo».

Il geologo Giovanni Noto, nel corso del suo intervento, ha illustrato gli ipogei idraulici (insistenti nella zona della Promenade), le cave sotterranee (nella zona della cattedrale e aree limitrofe) e della cisterna insistente al viale della Vittoria “restaurata – spiega Noto – quando venne ristrutturato il muro di via Crispi e nella quale sono già stati installati gli impianti di illuminazione e aerazione”. L’attenzione dei presenti si è poi spostata sugli ipogei della Kolymbethra, del Vescovado e di Giacatello, già fruibili anche a livello turistico.