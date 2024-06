Guasto all’acquedotto Tre Sorgenti, domani niente acqua in 6 comuni e all’ospedale di Canicattì

servizi

Previsti disagi a Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, al presidio ospedaliero Barone Lombardo e alle utenze Voltano

Aica segnala che, nel corso delle attività di routine, sono stati riscontrati dei guasti sull’acquedotto Tre Sorgenti, individuati nel tratto ricadente in contrada Salto D’Angiò, che si riversa sulla Strada Prov./C41 – Contorella-Salto fontana Panzica per Muxarello, e in corrispondenza del bivio per Grotte – comune di Comitini che ne compromettono il corretto funzionamento.

Vista l’urgenza del caso, domani Aica provvederà ad eseguire i necessari interventi di riparazione e, pertanto, sarà necessario sospendere la fornitura idrica, ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, il presidio ospedaliero di Canicattì e le utenze Voltano. Questa situazione provocherà degli slittamenti e/o delle limitazioni alla distribuzione idrica prevista nei comuni sopra menzionati. La fornitura ai comuni sarà ripristinata non appena ultimati i lavori di riparazione, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

