Guasto sollevamento Carboj, sospensione della distribuzione idrica a Sciacca

acqua

I lavori di riparazione saranno effettuati nella giornata di lunedì

Aica segnala che oggi, nel corso delle attività di routine eseguite sul territorio provinciale, è stato riscontrato un guasto alla premente in uscita del sollevamento idrico in contrada Carboj e in contrada Piana del comune di Sciacca. Al fine di poter eseguire i necessari lavori di riparazione, che verranno effettuati lunedì 10 giugno 2024, sarà necessario sospendere la distribuzione idrica prevista nel comune di Sciacca, con possibili disservizi idrici per le utenze servite. A conclusione degli interventi sarà possibile ripristinare la distribuzione idrica che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

