I “carusi” e i bambini schiavi nelle miniere: Comitini il primo paese siciliano a incontrare Leone XIV

Vaticano

Sarà Comitini il primo paese della Sicilia che incontrerà Papa Leone XIV. Stamattina è arrivata la conferma della Prefettura vaticana: sono mantenuti tutti gli appuntamenti presi dal predecessore. «L’incontro – dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli – avverrà il prossimo 11 giugno. Avevamo concordato con Papa Bergoglio di dedicare un momento di preghiera per ricordare i cosiddetti carusi, i bambini venduti alle industrie dello zolfo e usati come schiavi per l’estrazione nelle miniere. Erano questi bambini, strappati alla loro adolescenza, gli ultimi della terra del secolo scorso».