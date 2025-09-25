I gabbioni “imbottiti” di zolfo del Villaggio Mosè fumano ancora: uno scandalo senza fine

il caso

La denuncia di Mareamico

Anche questa mattina continuano a fumare i gabbioni contenenti pietre con tracce di zolfo, in contrada Fegotto al Villaggio Mosè. E noi ha denunciato l’associazione ambientalista Mareamico – come abbiamo fatto dall’inizio di questa vicenda, continuiamo a chiedere a chi di competenza: che ci facevano dentro i gabbioni queste pietre contenenti zolfo, da dove proviene questo materiale e quanti altri gabbioni contengono questo pericoloso pietrame?