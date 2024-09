I genitori litigano e al bambino viene negata la scuola: succede a Ribera, nell’Agrigentino

Il caso all'Ars

Dalla Puglia alla Sicilia con il figlio di 7 anni. Ma il piccolo non può frequentare le lezioni perché manca il nulla osta dalla scuola di provenienza, che lo nega per la mancanza della firma del padre separato dalla moglie

Un bambino di 7 anni di Ribera, in provincia di Agrigento, non potrà andare a scuola per la mancanza di accordo tra i genitori. Marito e moglie si sono infatti separati e il giudice ha affidato il figlio in maniera congiunta alla coppia. La donna con il bambino si trasferisce dalla Puglia a Ribera (Agrigento) per motivi di lavoro e chiede alla scuola frequentata dal bambino lo scorso anno il nulla osta per permettergli l’iscrizione nel nuovo istituto scolastico.