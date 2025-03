I pescatori di Sciacca dichiarano stato di crisi

economia

Chiedono che la questione venga posta immediatamente sul tavolo degli organi politici competenti, per capire quanto sta accadendo ed individuare soluzioni

I pescatori saccensi, attraverso le cooperative “Madonna del Soccorso” e “Fra pescatori”, hanno trasmesso al ministro delle Politiche agricole Lollobrigida, al prefetto Salvatore Caccamo, al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, all’assessore regionale Salvatore Barbagallo e al sindaco di Sciacca Fabio Termine, la richiesta di proclamare lo stato di crisi del settore. Chiedono che la questione venga posta immediatamente sul tavolo degli organi politici competenti, al fine di capire realmente quanto sta accadendo ed individuare soluzioni per attenuare il disagio economico. Contestualmente dichiarano lo stato di crisi con richiesta di attivazione di calamità naturale. Nella loro lunga lettera evidenziano i problemi che sono alla base della grave situazione economica: la carenza di pescato e segnatamente delle specie gambero e pesce azzurro che per loro rappresenta il 40% del pescato totale. tipologie di pesce, quelle cosiddette aliene (razze chiodate, gattucci, spinaroli ect. ) che stanno invece proliferando. “In questo contesto – dicono i pescatori – si inserisce anche una vicenda che riguarda dei tratti di mare interdetti alla pesca, che dovevano fungere da luoghi di ripopolamento e che, invece, oggi si stanno rivelando deleteri in quanto costringono 90 pescherecci di grande pesca materialmente a “pestarsi i piedi” in zone di mare sempre meno pescosi. Per questo motivo dichiariamo lo stato di crisi con richiesta di attivazione di calamità naturale.

