Ignazio Rizzuto nuovo presidente dell’Unitas Sciacca

calcio

La sua elezione è avvenuta all'unanimità dopo le dimissioni di Pasquale Bentivegna

Ignazio Rizzuto, ex calciatore con trascorsi in maglia neroverde, è il nuovo presidente dell’Unitas Sciacca Calcio che prende parte al Campionato di Eccellenza. È stato uno dei soci fondatori del sodalizio sportivo e nell’ultimo torneo ha rivestito la carica di direttore generale. La sua elezione è avvenuta all’unanimità dopo le dimissioni di Pasquale Bentivegna, arrivate dopo una riunione in cui sarebbero emersi posizioni contrastanti rispetto alla sua programmazione per la prossima stagione sportiva: “Con la mia presidenza – ha detto Rizzuto – non cambiano affatto gli obiettivi, che sono quelli di migliorare la quinta posizione ottenuta negli ultimi due campionati. Vogliamo fare meglio con una programmazione frutto dei contributo di tutti i soci. Io rappresento un gruppo di 25 soci che puntano fin dalla costituzione dell’Unitas a riportare il calcio saccense in serie D. Ma ogni obiettivo è collegato a diversi fattori e un po’ anche alla fortuna ed a ciò che poi avviene in campo. La società è comunque sempre unita, lo è stato nello scorso torneo quando abbiamo cambiato tre allenatori e lo sarà in futuro”. Rizzuto ha anticipato che la prossima settimana incontrerà l’allenatore Angelo Galfano e si tenterà di proseguire il rapporto cominciato nel dicembre del 2023 e terminato con un buon risultato finale.

