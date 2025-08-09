Motori
Il 23 e 24 agosto “Slalom di Alessandria della Rocca”
L'evento sportivo è promosso da Muxaro Corse e co-organizzato dall’Automobil Club di Agrigento
È in programma il 23 e 24 agosto prossimi lo “Slalom di Alessandria della Rocca”, promosso da Muxaro Corse e co-organizzato dall’Automobil Club di Agrigento. Un appuntamento molto atteso che si è guadagnato anche l’inserimento nel campionato regionale di Aci Sport Sicilia. Riconoscimento che premia l’impegno di chi da anni sostiene la manifestazione che si svolgerà durante il “1° Mennula Fest” in programma, sempre ad Alessandria della Rocca, il 22 e 23 agosto. Lo Slalom, dunque, oltre a essere un evento motoristico, promuove il territorio e le sue bellezze paesaggistiche.
"Siamo estremamente soddisfatti per l'inserimento dello Slalom di Alessandria della Rocca nel calendario del Campionato Regionale Siciliano Aci Sport – afferma Totò Bellanca, presidente dell'Aci di Agrigento – Riconoscimento che conferma la validità di una manifestazione capace di coniugare sport, sicurezza e promozione del territorio in un contesto che ha dimostrato di saper accogliere eventi di alta qualità. Ed è il frutto di una forte sinergia tra l'Automobile Club di Agrigento, la Muxaro Corse e l'Amministrazione comunale. La piena collaborazione tra istituzioni locali e mondo sportivo, infatti, è la chiave per la crescita di eventi che uniscono la passione per il motorsport alla promozione del territorio. Alessandria della Rocca è un esempio virtuoso di questo spirito e siamo certi che la gara del 23 e 24 agosto sarà un successo sotto ogni profilo. Il nostro impegno continua, affinché anche le realtà più piccole diventino protagoniste nel panorama automobilistico siciliano. Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo piloti e visitatori per un fine settimana all'insegna di sport, cultura e valorizzazione del nostro paese".