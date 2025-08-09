Il 23 e 24 agosto “Slalom di Alessandria della Rocca”

Motori

L'evento sportivo è promosso da Muxaro Corse e co-organizzato dall’Automobil Club di Agrigento

È in programma il 23 e 24 agosto prossimi lo “Slalom di Alessandria della Rocca”, promosso da Muxaro Corse e co-organizzato dall’Automobil Club di Agrigento. Un appuntamento molto atteso che si è guadagnato anche l’inserimento nel campionato regionale di Aci Sport Sicilia. Riconoscimento che premia l’impegno di chi da anni sostiene la manifestazione che si svolgerà durante il “1° Mennula Fest” in programma, sempre ad Alessandria della Rocca, il 22 e 23 agosto. Lo Slalom, dunque, oltre a essere un evento motoristico, promuove il territorio e le sue bellezze paesaggistiche.