Il direttore dell’Agenzia delle dogane in visita a Lampedusa

immigrazione

Alesse: "Finora 90 imbarcazioni demolite, 604 l’anno scorso"

Secondo giorno in Sicilia per il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Roberto Alesse, dopo aver visitato il porto di Palermo e incontrato il personale dell’Ufficio Dogane, è volato a Lampedusa per visitare i luoghi simbolo degli sbarchi degli immigrati irregolari e per conoscere da vicino l’impegno dell’Agenzia nello smaltimento delle imbarcazioni con cui raggiungono le nostre coste.Dopo un saluto al personale dell’aeroporto e un incontro cordiale con il prefetto di Agrigento Filippo Romano, con quest’ultimo e con la direttrice della direzione territoriale VII Sicilia Teresa De Luca, Alesse ha visitato il molo Favaloro e successivamente si è recato all’Ufficio delle Dogane Canale di Sicilia. Nell’Isola l’Adm, solo nel 2023, è riuscita a smaltire 604 imbarcazioni, mentre dall’inizio di quest’anno le demolizioni sono state circa 90.

«L’impegno dei nostri funzionari in contesti così delicati e complessi è massimo. Anche grazie alla collaborazione con guardia di finanza, capitaneria di porto, prefetture, procure, vigili del fuoco, Arpa ed enti locali. Da italiano, ancor prima che da direttore di quest’Agenzia, mi auguro che l’Unione europea prenda coscienza del fatto che i confini siciliani sono i confini dell’Europa e che il nostro Paese non può continuare a gestire in solitudine l’emergenza immigrazione», ha detto Alesse.