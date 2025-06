Il dissalatore di Porto Empedocle tra costi e dubbi sul sito: sì al consiglio straordinario

la protesta

Il 10 luglio dopo la richiesta del comitato spontaneo Mare Nostrum

Si terrà giovedì, 10 luglio, alle 10 a Porto Empedocle, il Consiglio straordinario e aperto richiesto dal comitato spontaneo di cittadini Mare Nostrum. Il presidente del Consiglio Alfonso Scimè ha invitato a partecipare il prefetto di Agrigento, il commissario nazionale per l’emergenza idrica, il responsabile dell’Autorità di Sistema della Sicilia Occidentale e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

La richiesta di un Consiglio straordinario è nata da una petizione firmata da 500 cittadini e da alcuni consiglieri comunali che contestano il sito del nuovo dissalatore mobile chiedendo tempi, modalità e finanziamenti certi per il completamento della così detta Fase 2 prevista dal progetto e che prevede il trasferimento a Trapani del Dissalatore mobile di Porto Empedocle e il “revamping”, cioè il riutilizzo, del dissalatore fisso nella zona ex ASI, ad est del porto.